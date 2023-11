"Serie B2 Femminile: Quattro Squadre Umbre alla Ricerca di Spazio"

PERUGIA – Tanti gli appuntamenti interessanti del gentil sesso nella categoria nazionale di serie B2 femminile dove le quattro formazioni umbre si stanno cercando di fare spazio. Un solo appuntamento si gioca entro i confini regionali, si tratta dell’ennesimo derby che mette a confronto le compagini nostrane. La Samer Marsciano torna di scena davanti al pubblico amico del palasport Pippi-Tiberi (ore 21,15) per misurarsi con la ‘cugina’ Fossato Volley; le padrone di casa dirette dal tecnico Gian Paolo Sperandio vogliono rialzare ulteriormente le loro quotazioni e fanno leva sulla centrale Veronica Santi (nella foto), le rossoblu del coach Massimo Pugnitopo hanno voglia di avvicinare le zone tranquille della classifica e sono sospinte dall’emergente schiacciatrice Mariarita Santocchia. In apparente crescita di risultati la Tmm Of Occhiali gioca lontana dalle mura amiche ed affronta una Ariete Prato leggermente attardata in graduatoria; le toscane meditano il controsorpasso e si annunciano pericolose tramite il martello Silvia Fanelli, le ospiti dell’allenatore Fabio Bovari vogliono continuare a sorridere grazie al costante rendimento della libero Carola Nasi. Per la Autostop Trestina c’è un quantomai delicato scontro salvezza che si disputa sul campo della Pallavolo Scandicci; tra le giovanissime toscane spicca l’opposta Ndyaye Mame, le altotiberine del tecnico Francesco Brighigna sono decise a farsi rispettare potendo contare anche sul neo ingaggio in regia della navigata Martina Baruffi.

A.A.