Serie B2 femminile. Successo di forza del "Consani» che si impone 3-2 sulla Smeralda

Successo di forza del Luca Consani nella quarta giornata del campionato di B2 femminile. Le ragazze allenate da coach Rossano Rossi hanno battuto 3-2 (25-21, 26-24, 24-26, 22-25, 15-3) in casa La Smeralda Ossi. Due punti per il team maremmano, che muove la classifica. Maggiori qualità tecniche, ma soprattutto maggior tenuta fisica per la squadra grossetana che, avanti di due set, si è fatta rimontare per poi andare a vincere di forza nel quinto set senza problemi. "Si sono rivelati ostici. Noi nonostante avanti 2-0 sapevamo che la partita non era mai in sicurezza. Loro sono cresciute con alcuni aggiustamenti tattici. Abbiamo perso lucidità. Io chiedevo un gioco e non si faceva. Nel finale del quarto set abbiamo iniziato e nel quinto set siamo stati bravi a portarlo a casa – ha detto Rossi –. Avevamo costruito i nostri attacchi su Bacci, mal’hanno toccata tanto a muro e in difesa. Fortunatamente abbiamo una rosa ampia, e chi ha giocato ha dato il proprio contributo".