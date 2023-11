Serie B2. Fenice per ’espugnare’ casa

Espugnare la palestra di casa, l’"Anna Frank". L’obiettivo del Pistoia Volley La Fenice è chiaro: vincere davanti al proprio pubblico, cosa che sinora non è riuscita a fare. Lo chiede il tecnico Cristiano Testi, lo vogliono le giocatrici, se lo augurano i tifosi che sinora hanno affollato l’impianto in gran numero tornandosene a casa con quella faccia un po’ così, di chi ha perso. Per la quinta giornata d’andata del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2, la formazione fuxiablu ospiterà domani, sabato 4 novembre, dalle 21, lo Ius Pallavolo Arezzo: lo farà al gran completo: ci sarà anche capitan Alice Massaro, che ha smaltito la febbre. Fenice nona in classifica con 4 punti, frutto di due successi esterni al tie-break, Arezzo quinto a 8, sin qui 3 vittorie (3-1 a Città di Castello con l’Autostop Trestina; 3-2 e 3-0 casalinghi rispettivamente con la Samer Marsciano e la "Cenerentola" Scandicci) e una battuta d’arresto a Prato (3-1), tra le mura della capolista Ariete Pallavolo Prato. Ergo, ci sarà da soffrire anche stavolta, ma quello che desiderano vedere un po’ tutti è una compagine che lotta punto a punto sino alla fine. Poi, si sa, il filo che divide la vittoria dalla sconfitta è sottilissimo…

Gianluca Barni