Serie B2. L’Ariete non delude. Battuto l’Arnopolis

L’Ariete è tornata. Dopo il successo 3-0 in casa della capolista Ius Arezzo, la truppa di coach Nuti concede il bis al palazzetto di San Paolo. Stavolta contro l’Arnopolis ottenendo un altro 3-0 davanti al proprio pubblico nel campionato di serie B2 femminile nazionale. Una partita che la Pallavolo Prato ha comandato per tre set lasciando davvero poche chance ad una formazione ospite con alcun ottime individualità ma anche molto discontinua. Il Pvp scende in campo con Mennini e Fanelli in diagonale, Lichota e Piccini al centro, Saletti e Nesi di banda e Conticini libero. L’inizio è equilibrato fino all’8 pari. Poi Saletti strappa 10-8 e Stia chiama il tempo sul 13-10. Piccini mette giù il 17-11, l’Arnapolis prova a farsi sotto con Bulla per il 20-17, ma poi Nesi e Saletti confezionano il 25-18. Al ritorno in campo Pvp in fuga subito 5-0. Stia fatica e velocemente sotto 12-6, ma anche capace di ricucire fino al 13-10 costringendo Nuti al tempo. Qui il Pvp vive uno dei momenti più delicati del match ma può contare sempre su Saletti per il 22-18. Poi ci pensa Nesi per il 25-20. Nel terzo parziale Pvp sempre in controllo del punteggio: prima 8-5, poi 15-11 e infine 18-14. Stia si illude sul 19-17, Nuti chiama il tempo e la squadra cambia passo: chiude Nesi 25-22. La rosa: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Cecchi, Stiaffini, Ramalli, Ferri, Conticini. All. Nuti.