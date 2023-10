Serie b2 maschile. L’Invicta ospite del Tomei Livorno

L’Invictavolleyball di coach Rolando (nella foto) dopo la sconfitta con Pontedera oggi va a caccia della vittoria in casa del Tomei Livorno. Si gioca oggi la quarta giornata del girone F di serie B maschile di volley, ed i grossetani, dopo due vittorie ed una sconfitta con Pontedera in casa, provano a rialzare la testa in quel di Livorno. Posticipo domenicale per i grossetani che scenderanno in campo alle 18. La squadra sta rispondendo bene agli allenamenti, Alessandrini è tornato a disposizione e sarà del match. Anche se con pochi allenamenti nelle gambe. Tomei Livorno ha cambiato in estate, modificando lo schiacciatore di banda, con i labronici che ambiscono ad una salvezza tranquilla.