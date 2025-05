Serie B2: Megabox vince contro Ama San Martino, Battistelli Compressori salva in Serie B

Serie B2. Nel femminile, la Megabox vince la sua prima partita del campionato superando in tre set l’Ama San Martino Reggio Emilia (25-14, 25-23, 25-22). Il successo, che fa seguito al punto conquistato il sabato precedente sul campo della Battistelli Blu Volley, conferma i progressi delle ragazze di Matteo Costanzi, che racconta così la partita: "Finalmente è arrivata la prima vittoria, raggiunta nonostante la nostra squadra fosse rimaneggiata. Sono arrivati quattro punti in due partite, la vittoria era nell’aria dopo la bella partita giocata nel recupero di questa settimana. Siamo la squadra più giovane del campionato, e le ragazze sono cresciute via via durante la stagione. Abbiamo giocato una buona partita e sono felice perché le ragazze se la meritavano dopo una stagione molto impegnativa". La Megabox, retrocessa, gioca l’ultima sfida della stagione sabato 10 maggio alle 20 a Castel Maggiore contro il Progresso Vtb Ecotermologic Bologna, settimo in classifica.

Niente da fare invece per la Battistelli Blu Volley Pesaro che, nonostante l’impegno e l’intensità, non riesce a guadagnare punti a Fermo contro la De Mitri perdendo per 3-0 (25-17 25-15 25-22). Le ragazze di coach Lorenzi pur disputando un buon incontro non riescono a scardinare la difesa avversaria ed ora si giocheranno la salvezza nell’ultima gara di campionato sabato 10 maggio alle 20 al PalaMegabox contro Filottrano.

Serie B. Nel maschile la Battistelli Compressori ha vinto al tie-break contro il Loreto (23-25; 24-26; 25-22; 25-18; 15-11). La vittoria dei primi due parziali ad opera degli ospiti poteva lasciar pensare ad una conclusione veloce dell’incontro, invece, come in altre circostanze, i biancoverdi ci hanno creduto e sono riusciti a ribaltare le sorti di un incontro che ha anche regalato la conquista della matematica salvezza in questa serie B.

Il tecnico Marco Romani esprime tutta la sua soddisfazione: "I miei sono ragazzi fantastici – commenta coach Romani – che sotto di 2 a 0 hanno saputo rimontare, senza mai mollare e con tanto cuore hanno voluto a tutti costi conquistare in casa questa meritata salvezza". Il lavoro portato avanti in palestra ha dato i suoi frutti: "Si chiude una stagione che ha messo sul nostro cammino tante difficoltà – conclude Romani - tanta sofferenza, ma anche tanto lavoro che alla fine ha ripagato le tante delusioni. Ora andiamo oggi a Macerata per concludere il nostro cammino che dura da 10 mesi cercando un’altra vittoria".

Beatrice Terenzi