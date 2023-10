Serie C. Axore sconfitta a Falconara

Battuta d’arresto in serie C per i giovani dell’Axore Macerata che hanno ceduto 3-0 al palasport Gianfranco Badiali di Falconara Marittima dopo avere vinto il match d’esordio in campionato.

Ecco il commento della gara di coach Matteo Cacchiarelli. "Dobbiamo migliorare nell’approccio, siamo andati subito sotto e non abbiamo reagito nel primo set. Gli avversari hanno giocato meglio e meritato il vantaggio. Poi la partita è cambiata, abbiamo trovato le giuste contromisure e già nel secondo set abbiamo avuto alcune occasioni per scappare; non ci siamo riusciti e sarà un aspetto sul quale dovremo lavorare". Il rammarico maggiore però è per il terzo set: "Abbiamo guidato il risultato e sul 20-23 non abbiamo fatto le scelte giuste nel finale e abbiamo pagato". Sabato l’Axore sfiderà alla palestra Fratelli Cervi la Sintec Cus Ancona.