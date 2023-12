Serie C. Cacchiarelli: "Axore, sbagliato l’approccio alla gara»

Per la Axore Macerata c’è stata la battuta d’arresto (0-3) nel match interno contro Falconara, capolista del girone B della serie C di volley maschile. "È mancato – spiega il coach Matteo Cacchiarelli – il giusto approccio mentale. Nel primo set abbiamo ceduto quando loro hanno cominciato a forzare la battuta mentre sul finire del secondo abbiamo commesso troppi errori lasciando la possibilità a Falconara di superarci. Soprattutto abbiamo mollato nel terzo set e questo non deve accadere. Al di là di alcuni aspetti tattici e tecnici, non ci possiamo permettere di entrare in campo con uno spirito così remissivo contro la leader. In certe partite è indispensabile mettere in campo qualità caratteriali, individuali e di squadra, oltre che quelle tecniche. Il risultato non potrà essere quello sperato qualora ci si dovesse limitare a svolgere il compitino contro squadre così attrezzate contro le quali vogliamo arrivare a competere".