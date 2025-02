Serie C. Delfino Pescia a caccia dello sprint-primato

Si fanno pesanti i punti per le compagini pistoiesi del campionato di serie C femminile. Con il Blu Volley Quarrata che riposa da calendario, le altre scenderanno in campo domani, sabato 1° marzo. Il Delfino Pescia giocherà dalle 21 a Cascina contro le locali; in precedenza, dalle 18 a Livorno, Bi.emme – Montebianco Pieve a Nievole. Alle 21 in programma anche Progetto Volley – Migliarino alla palestra Martin Luther King di Bottegone e a Donoratico, Ecoresort Paradu – Volley Aglianese. Pescia, al completo e determinato, cerca lo sprint per il primato: il gruppo ha dimostrato di avere valori notevoli, ma ha trovato sulla sua strada due rivali di livello quali Livorno e Porcari. Ora, però, c’è la consapevolezza di dover aumentare il proprio passo. Pieve a Nievole intende proseguire a stupire: l’occasione è ghiotta, in casa delle prime della classe. Ancora situazione d’emergenza all’Aglianese di coach Marco Targioni: non sarà disponibile Alfaioli, procuratasi un guaio a un dito della mano, saranno convocate le giovani Vettori e Magi. "Attenzione a Donoratico – mette in guardia il tecnico –, che si è rinforzato. Ma noi desideriamo continuare la striscia positiva per arrivare prima possibile alla salvezza". Operazione-recuperi nell’ambiente di Bottegone: Gioffredi, Quaresimini, Pellitteri e Belli hanno saltato alcune sedute di allenamento, ma saranno della partita.

Gianluca Barni