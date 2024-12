Serie C e D. Delfino e Montebianco convincono. A Quarrata il derby con l’Aglianese

Decimo turno d’andata del girone B di serie C femminile da ricordare per Delfino Pescia, Montebianco Pieve a Nievole e Blu Volley Quarrata, vittoriose rispettivamente a Cascina contro il Casciavola (3-0; 25, 19, 16 i parziali), a Grosseto con il Follonica (3-0; 23, 16, 13) e al PalaMelo della città del mobile nel derby con il Volley Aglianese (3-0; 21, 18, 22). Soccombe di misura, 3-2 (21-25, 25-20, 23-25, 26-24, 15-13) il Progetto Volley Bottegone di coach Michele Barbiero a Cascina con la Pallavolo Cascina. In classifica, Delfino Pescia capolista solitario con 28 punti, a +6 su Livorno e Porcari (che però hanno una partita in meno); Montebianco Pieve a Nievole quinto a 17 assieme alla Pallavolo Cascina; Blu Volley Quarrata nono a 12, Volley Aglianese decimo a 11 e Bottegone penultimo a quota 7. "Abbiamo iniziato contratte, poco incisive in attacco, ma vinto di misura il primo set grazie alle individualità. Dal secondo parziale in avanti ci siamo sciolte, mentre loro hanno commesso tanti errori. Gli innesti fatti - Menicocci per Bettaccini e Biagi per D’Otre - sono stati molto positivi", il commento della diesse pesciatina Valentina Maltagliati. "Contenti per la prestazione, meno per il risultato: giocavamo con la quarta e abbiamo avuto la possibilità di chiuderla", le parole del diesse di Bottegone Luigi Speciale.

In serie D, Zona Mazzoni da 9 contro il Borgo Rosso Volley Livorno (3-1; 19-25, 25-17, 25-19, 25-12), nella 7a giornata d’andata del girone B di serie D maschile; Lavachiara Buggiano insufficiente nella sfida casalinga all’Emmegel Calenzano (1-3; 19-25, 25-21, 23-25, 23-25), nel 9° turno d’andata della D donne. Nell’anticipo di D femminile, La Fenice aveva perso 3-0 con il Baccicampi. Vigili del fuoco primi in graduatoria a 18 punti in compagnia di San Miniato; Buggiano in sesta posizione a 18, Pistoia undicesima a 7.

Gianluca Barni