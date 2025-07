Serie C femminile. Bettaccini e Sabatini al Blu Volley Quarrata. Un mercato di vertice

Nuovo doppio colpo di un sempre più scatenato Blu Volley Quarrata. La società di patron Stefano Ostento, tornato in auge e desideroso di riconquistare la serie cadetta dopo i fasti del passato, ha ingaggiato altre 2 giocatrici che nella scorsa stagione hanno indossato la maglia della Pallavolo Delfino Pescia: le centrali Veronica Bettaccini e Vittoria Sabatini. Con Bettaccini, classe 1998, e Sabatini, classe 2003, la prima squadra mobiliera chiude il reparto centrali a disposizione del tandem Guidi-Torracchi, "costretto a vincere". Tutte e due la passata stagione sono state protagoniste del bel campionato realizzato da Pescia in serie C. Tra i tanti punti di forza di Bettaccini una gran fast. Sabatini, invece, può vantare un bel muro e un notevole margine di miglioramento in tutti i fondamentali. "Ho scelto Quarrata perché fin dal primo allenamento di prova mi sono trovata in un bell’ ambiente di sport – le prime parole da quarratina di Bettaccini –. Le ragazze, super carine, mi hanno accolta molto bene e gli allenatori sono in grado di fare grandi cose". "Dalla prossima stagione mi aspetto tante soddisfazioni e un obiettivo importante da raggiungere – le fa eco Sabatini –. La squadra è molto competitiva, c’è intesa tra le pallavoliste: credo che ci toglieremo delle soddisfazioni".

G.B.