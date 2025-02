Serie c femminile. Follonica, altro stop. La crisi continua

Continua il momento nero per la Pallavolo Follonica. La formazione femminile del golfo, impegnata nella diciassettesima giornata di serie C, ha perso nettamente 3-0 sul campo del Volley Team Lunigiana: sfida mai in discussione con le padrone di casa che hanno inanellato tre set con convinzione 25-19, 25-16, 25-22. Miglior approccio da parte della formazione di casa, mentre invece è stato decisamente sbagliato quello delle follonichesi che nel primo set hanno giocato bene a tratti per poi perdersi nei momenti chiave dell’incontro, dove sarebbe stata necessaria una maggiore convinzione. Il secondo set è scivolato via molto velocemente, con Lunigiana in controllo costante dell’incontro. Il terzo set è stato quello più combattuto, ma alla formazione di Giuseppe D’Auge è mancato lo spunto per provare a vincere. Follonica che sembra avere un blocco mentale, giocando bene a tratti ma faticando a mettere a terra il pallone nei momenti clou.