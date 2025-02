Serie c femminile. Follonica, finalmente. Punti pesanti

La Pallavolo Follonica rinasce e probabilmente esce dalla crisi. Nel diciannovesimo turno di serie C femminile la squadra di Giuseppe D’Auge interrompe il digiuno di vittorie che durava da due mesi, vincendo per 3-0 sul campo del Migliarino Volley: 19-25, 20-25, 19-25. Prestazione concreta e compatta delle ragazze follonichesi che iniziavano a sentire il fiato sul collo delle formazioni in corsa per la salvezza. Quella in terra pisana è una vittoria che vale doppio, sopratutto perché conquistata in casa di una formazione che poteva insidiare da vicino in classifica la squadra maremmana. Ma così non è stato, con D’Auge che ha preparato bene la partita, riportando convinzione e forza negli attacchi e difesa solida. Le due formazioni si sono studiate e l’inizio è stato equilibrato, poi è stata la formazione del golfo ad andare in vantaggio con autorità. Migliarino ha provato a rispondere, ma nel finale le azzurre di Follonica, sono state più concrete e determinate con gli attacchi vincenti che hanno portato a casa tutti e tre i set.