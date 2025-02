Serie c femminile. Follonica, non ci sono storie: vittoria

Trasferta sul campo del Migliarino oggi alle 18 per la Pallavolo Follonica che deve uscire dalla crisi.

Nella diciannovesima giornata del campionato di serie C femminile, il sestetto guidato da D’Auge (22 punti in classifica) deve tornare alla vittoria. Di fronte si troverà una squadra che di punti ne ha 16 e che occupa il terz’ultimo posto in graduatoria in piena lotta per non retrocedere. Chiaro quindi che le pisane giocheranno col coltello tra i denti, ma le maremmane – che non vincono da cinque giornate – devono uscire indenni da questa trasferta, anche per non rischiare di venire a loro volta risucchiate nelle zone calde della classifica.

L’ultimo successo follonichese risale al 18 dicembre, quando in casa le maremmane vinsero contro Pallavolo Casciavola. In questi due mesi il sestetto ha ottenuto qualche puntarello qua e là, frutto di due set vinti in un paio di sconfitte, ma a preoccupare sono gli alti e bassi di una squadra che mentalmente gioca davvero in maniera superficiale.