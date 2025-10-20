Serie C femminile. Follonica, troppi sprechi. Battuta d’arresto al tie break

Dopo la bella vittoria all’esordio nella seconda giornata di campionato di serie C femminile arriva lo stop per la Pallavolo Follonica. Le ragazze di coach Giuseppe D’Auge non hanno sfruttato le occasioni ed il Montebianco Volley ne ha approfittato per vincere la gara al quinto set 3-2 (15-25, 25-17, 25-23, 20-25, 15-13).

Sconfitta che brucia per le follonichesi, ma che porta comunque un punto in classifica. Pronti via e la Pallavolo Follonica vince il primo set 25-15, giocando un volley aggressivo e determinato e sorprendendo le padrone di casa che forse non si attendevano un Follonica così tosto da subito. Montebianco che però rimette subito i conti in parità. Nel secondo set infatti è il Montebianco Volley a prendere in mano il gioco e a vincere la frazione con il punteggio di 25-17.

Partenza da dimenticare per Follonica che si va sotto per 8-2 nel terzo. D’Auge cambia alcune cose col time out e le sue ragazze reagiscono tornando in partita rimettendo il punteggio sul 18 pari. Purtroppo nel finale di set le follonichesi gestiscono male la fase difensiva regalando troppi punti alle padrone di casa e il Montebianco conquista il set per 25-23.

Il Follonica parte bene nel quarto set tornando a fare quel che sa fare, soffrendo solo nel finale, quando subisce il ritorno del sestetto avversario, ma riescendo a pareggiare i conti sul 2-2. La sfida va così al quinto: Follonica va in vantaggio per 8-7 al cambio di campo. Nell’ultima parte, la squadra del Golfo si fa recuperare e dopo avere annullato una prima palla match si arrende con il punteggio di 15-13.

"Dopo avere recuperato – ha detto a fine gara Giuseppe D’Auge –, siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto una pausa che non ci dovevamo prendere a livello di squadra. Ho cercato di sfruttare al massimo i centrali e tutto è andato bene, fino a quando le nostre avversarie hanno inziato a fermarci. Peccato per il terzo set, ma loro hanno difeso tanto".