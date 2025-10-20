Serie C femminile. ’Giorgio Peri’. I continui errori costano carissimi

Serata amara per la Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ che torna dal campo della Pallavolo Casciavola con una sconfitta nel secondo turno di serie C femminile. Padrone di casa vittoriose 3-0 (25-17, 25-21, 25-19).

Grossetane che hanno giocato sotto tono, ricevendo soprattutto male e consegnando in pratica la vittoria alla squadra di casa, che ha sorpreso la formazione di Elisabetta Alberti, presentandosi in campo in maniera molto differente.

Sì perché se nella prima uscita il Casciavola aveva commesso tantissimi errori, contro le grossetane si è vista una squadra molto ’pulita’. Le grossetane nel secondo set avevano avuto la possibilità di rimettere in pari il punteggio, arrivando alle fasi finali in vantaggio, ma i troppi errori hanno vanificato ciò che di buono era stato fatto in precedenza.

La Pallavolo Grosseto è andato in difficoltà soprattutto con la ricezione e da quel momento tutto è diventato più complicato. Nonostante le grossetane abbiamo lottato fino alla fine i tre punti sono andati a Casciavola.