Serie C femminile. Grossetane ancora troppo discontinue. Il Blu Quarrata chiude la pratica in tre set

Il Blu Volley Quarrata si dimostra troppo forte e per l’Invicta arriva la quarta sconfitta in altrettante partite. Inizio di campionato difficile per la formazione maremmana reduce dal salto di categoria. Il quarto turno del girone A di serie C femminile ha visto il ko casalingo per 3-0 delle ragazze di Stefano Spina (nella foto) e Chiappelli contro la capolista Blu Volley Quarrata: 14-25, 18-25, 15-25.

Primo set che scivola via con molta facilità, con le grossetane che sono scese in campo con approccio sbagliato, poca grinta e molti errori. Quarrata non ha fatto sconti, giocando fin da subito con un ritmo troppo elevato per le padrone di casa. Capita l’antifona, i due allenatori grossetani hanno deciso di far giocare tutte le ragazze a disposizione nel secondo set. Frazione dove alla fine l’Invicta ha segnato più punti dei tre set.

Terzo set decisamente sotto tono per l’Invicta che inizia male andando sotto 5-0 e 8-1, con evidenti difficoltà in ricezione, a muro ed in attacco. Quarrata non concede più nulla.

"Come sempre partiamo bene e ce la giochiamo alla pari all’inzio della partita – ha commentato a fine partita coach Stefano Spina –. Poi arriva qualche errore in difesa, a muro e in attacco. La squadra perde di lucidità e esce dalla partita. Dobbiamo riuscire a rimanere compatti e a fare il nostro gioco senza preoccuparsi del risultato. Stiamo lavorando su queste caratteristiche, ma abbiamo incontrato la squadra più forte del campionato. Sono fiducioso, perché qualche timido segnale di crescita si è visto".

Complice il calendario, forse d’ora in avanti l’Invicta potrebbe migliorare anche nei risultati.