Serie c femminile. Il Follonica supera il San Miniato

Torna il sereno in casa Pallavolo Follonica. La ventesima giornata di serie C femminile ha visto la formazione di coach D’Auge battere 3-0 in casa la Folgore San Miniato ricacciando indietro gli spettri della classifica. Gara senza storia: 25-16, 25-13, 25-17.

La sosta di campionato è stata vitale per le biancoblù che sono così ripartire con ardore e qualità, ritrovando ritmo e gioco. Sfatato anche il fattor campo, considerato che la squadra di coach Giuseppe D’Auge aveva perso le ultime due gare giocate al PalaGolfo. San Miniato ha provato a reagire, ma le padrone di casa stavolta non si sono fatte trovare impreparate, chiudendo sempre i punti in maniera incisiva. Lo dimostrano i punteggi dei tre parziali, che vedono la squadra del golfo dominare il sestetto avversario, senza mai dargli la possibilità di rientrare in partita.

La prossima settimana la Pallavolo Follonica gioca la seconda partita consecutiva in casa, con la possibilità di scalare ancora la classifica. Appuntamento sabato alle 18 con il Donoratico Volley.