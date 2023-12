Serie c femminile. Il Follonica deve arrendersi

Ancora uno stop per la Pallavolo Follonica. La formazione allenata da Giuseppe D’Auge, impegnata nell’ottava giornata del girone C di serie C femminile, ha perso 3-0 in casa contro il Donoratico Volley (20-25,14-25,18-25.

Per la squadra maremmana, scesa al Palagolfo largamente rimaneggiata a causa dei numerosi infortuni, arriva la terza sconfitta consecutiva del campionato. Questa volta è il Donoratico Volley a spegnere le poche speranze di successo delle ragazze del golfo con il risultato di tre set a zero e i parziali che parlano da soli. Le azzure nonostante un buon avvio non sono riuscite a replicare agli attacchi delle livornesi che hanno concesso ben poco.

"Ora subito testa alla prossima partita – spiega coach D’Auge –, l’ultima prima della sosta natalizia. Nel frattempo speriamo di recuperare Alessia Vaccaro e Jolie Tocci che si sono infortunate sabato scorso a Viareggio e Valeria Sobol che da tre settimane si allena poco per un problema al ginocchio".