Serie C femminile. Il Follonica paga i suoi errori. Sconfitta che deve far riflettere

Sconfitta esterna per la Pallavolo Follonica a Signa sul campo del Volley Club Le Signe. La quarta giornata del girone B di serie C femminile ha visto la brusca frenata della formazione allenata da Giuseppe D’Auge: ko per 3-0 (25-15, 25-23, 25-20) in una sfida dove alle ragazze del Golfo sono mancate tante cose. A partire dall’approccio alla gara, per poi proseguire con alcuni fondamentali su cui le padrone di casa hanno spinto molto, mettendo in difficoltà le follonichesi. Purtroppo ci sono stati gli ennesimi cali di tensione, che lo staff tecnico e coach Giuseppe D’Auge stanno cercando di migliorare.

"Un calo mentale che non dobbiamo ripetere più nel corso del campionato e che ci potrebbe portare via punti preziosi – ha detto D’Auge –. Facciamo troppi errori e se affrontiamo una formazione buona che invece sbaglia pochissimo andiamo in difficoltà. Dobbiamo cercare di migliorare sotto alcuni aspetti, dobbiamo fare meno errori diretti, che potrebbero costarci cari nel corso del campionato".

La formazione di Signa si è dimostrata un’avversaria completa, che ha giocato bene in tutti i reparti e che nella passata stagione è arrivata a un punto per giocarsi i playoff. A parte Porcari, che farà un campionato a parte, dalla seconda alla decima classificata, saranno tutte partite difficili dal risultato incerto e parecchio equilibrate. La Pallavolo Follonica può vincere o perdere contro tutti. Ma servirà cambiare atteggiamento ed avere un miglior approccio alle partite, dimenticando fin da subito la trasferta di Signa.