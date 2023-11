Serie C femminile. Il team di D’Auge va a fare visita al leader Porcari

La Pallavolo Follonica prova a prendersi lo scalpo più importante del girone sfidando la capolista in casa propria. Dopo il bel successo casalingo contro la Robur Massa stasera alle 21 la Pallavolo Follonica fa visita al Porcari. Sesta giornata del girone C di serie C femminile con le ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge che finora hanno giocato 4 incontri, una volta hanno riposato ed una volta il turno è stato rinviato. Le follonichesi quinte con 6 punti in tre partite (due vittorie ed una sconfitta) arrivano a questa partita con la convinzione di poter fare bene contro le arancioni che in 5 incontri hanno collezionato 9 punti (3 vittorie ed una sconfitta). Servirà una prestazione importante, sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale.

Affrontare al meglio questa avversaria potrebbe portare ad un risultato importante anche a livello emotivo, con il team biancoblù che ha grandi potenzialità.