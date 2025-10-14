Serie c femminile. Invicta sottotono, debutto con scivolone: il Chianti Volley ne approfitta

Esordio in serie C con sconfitta per la formazione femminile dell’Invicta. Nel posticipo della prima giornata del girone A di serie C le ragazze di coach Stefano Spina e Andrea Chiappelli hanno perso 3-1 in casa del Chianti Volley: 25-13, 18-25, 25-18, 25-21. Era la "prima" in questa nuova categoria per la formazione grossetana reduce da due promozioni di fila in due anni. E il salto di categoria si è visto, non tanto nel gioco quando in alcuni fondamentali, come la ricezione.

L’Invicta è partita un po’ contratta, con la difesa e la ricezione che hanno peccato un po’ per tutto l’incontro. In attacco e a muro invece le grossetane hanno fatto meglio. Quel che poi è mancato è stata la lettura del gioco avversario. Il primo set è stato equilibrato fino ad un blackout grossetano sia nel servizio che nella ricezione. Le fiorentine conquistano il 12-8 per poi prendere il largo e chiudere 25-13 la prima frazione. Nella seconda invece la ricezione delle grossetane funziona a dovere l’Invicta mette avanti la testa con un mini break di tre punti a metà set. Sul 19-16 l’Invicta prende fiducia e arriva in fondo al set col servizio di Corridori. Il terzo set vede subito un leggero allungo di Chianti, con l’Invicta a rincorrere, ma a metà frazione la ricezione fa acqua da tutte le parti e le fiorentine prendono nuovamente il largo fino al 25-18. Nel quarto set la difesa grossetana fa fatica, il vantaggio iniziale viene meno e la sfida torna a favore di Chianti che avanza 21-17, e poi 23-20, arrivando al successo finale.