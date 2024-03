Serie c femminile. La Pallavolo Follonica riceve il Porcari

La Pallavolo Follonica prova a dare continuità alla scorsa vittoria. Per il campionato di serie C femminile oggi alle 18 la formazione di Giuseppe D’Auge ospite il Volley Porcari al Palagolfo di via Sanzio per la diciassettesima giornata di campionato. Esame difficile per le follonichesi, dato che oggi nel Golfo arriva la capolista. Se però la squadra di D’Auge vorrà salvarsi dovrà provare a tenere testa alla leader del girone. Volley Porcari è stato finora un rullo compressore con 39 punti frutto di 13 vittorie su 15, distanziando la seconda in classifica di 11 punti. La Pallavolo Follonica, terzultima con 17 punti, dovrà giocare al massimo delle proprie potenzialità per competere contro la corazzata avversaria. Il programma: Oasi Volley Viareggio-Robur Massa, Milù Pesca Livorno-Baia del Marinaio Volley Cecina, Donoratico Volley riposa, Volley Peccioli-Pallavolo Cascina, Pallavolo Casciavola-Delfino Pescia, Pallavolo Follonica-Volley Porcari.