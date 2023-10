Serie c femminile. Le ragazze del Golfo vanno a Cascina

Obiettivo: reagire. Dopo il brutto debutto casalingo della Pallavolo Follonica nel campionato di serie C, stasera prima trasferta per il team di D’Auge. Appuntamento alle 21 a Cascina contro il Casciavola. La Pallavolo Follonica non hanno iniziato nel migliore dei modi questo campionato. Nella prima di campionato infatti le ragazze di D’Auge dopo aver vinto un primo set senza sbavature 25-13 non sono riuscite a ripetersi ed hanno perso i successivi combattutissimi set 22-25 23-25 24-26. Le follonichesi sono una neo promossa in categoria e se la vedranno contro compagini che non conoscono, inoltre la rosa è stata ampiamente rivoluzionata in estate. D’Auge sta lavorando anche sull’aspetto del gruppo. Le avversarie nel turno precedente hanno vinto 3-0 col Donoratico ed hanno giocatrici molto forti.