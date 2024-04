SERIE C FEMMINILE. Le ragazze di D’Auge sconfitte in casa

Disco rosso per la Pallavolo Follonica che in casa cede 3-0 (18-25, 16-25, 21-25) contro il Milù Pesca Livorno nella ventesima giornata di serie C femminile. Prestazione opaca per le ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge. Livornesi sempre avanti e follonichesi sempre a rincorrere. È mancato il giusto approccio alla formazione di casa che non ha giocato male, ma che è mancata in alcuni fondamentali. Milù Pesca Livorno che giustamente non ha regalato niente, essendo una squadra in corsa per i playoff. La formazione livornese ha sempre tenuto in pugno l’incontro nei momenti decisivi, chiudendo i set anche senza grossa fatica. I primi due set sono stati combattuti a tratti, finché poi le ospiti non hanno preso il largo. Più sudato invece il terzo set, dove le ragazze di casa hanno provato a cambiare qualcosa, senza però riuscirci. Pallavolo Follonica che resta settimana con 24 punti assieme alla Pallavolo Cascina.