Serie c femminile. Le ragazze di D’Auge vanno a Massa

Dopo il turno di riposo torna in campo la Pallavolo Follonica. Il team femminile guidato da Giuseppe D’Auge, per la sedicesima giornata di serie C femminile sarà impegnato sul parquet della Robur Massa. Trasferta lunga ma da vincere a tutti i costi per le ragazze del golfo, visto come le massesi sono ultime in classifica con 7 punti. Follonica ha 14 lunghezze e per provare ancora a centrare la salvezza stasera, inizio ore 21 alla palestra di via Venturini, servirà un successo. La formazione follonichese ha avuto 15 giorni per ricaricare le pile e sgomberare la mente, visto che oltre allo stop del campionato c’è stato il turno di riposo. Un periodo dove D’Auge ha provato a lavorare al meglio con la propria rosa. Il programma della giornata: Robur Massa-Pallavolo Follonica, Volley Cecina-Oasi Volley Viareggio, riposa Milù Pesca Livorno, Delfino Pescia-Volley Peccioli, Pallavolo Cascina-Donoratico Volley, Volley Porcari-Pallavolo Casciavola.