Serie C femminile. Lunezia pronto all’esordio: "Fiduciosi in un buon risultato»

Il Lunezia Volley è pronto all’esordio nel campionato di serie C ligure femminile girone B. Dopo il primo turno di riposo nella seconda giornata le sarzanesi saranno ospiti dell’Agv Campomorone questa sera alle 20.30. La squadra sarà al completo, con l’unico dubbio sul libero Mozzachiodi, dolorante al ginocchio. "Daremo il meglio di noi – afferma coach Martinelli - per conquistare subito punti importanti che legittimerebbero il grande lavoro che stiamo facendo e per acquisire tranquillità in una categoria che rispetto alla scorsa stagione è più competitiva". Anche il d.t. Menconi è dello stesso avviso: "Ci aspettiamo un buon risultato contro una squadra esperta. Non sarà una partita facile, ma siamo attrezzati per affrontarla. Le ragazze che sono rimaste sono cresciute tanto sia fisicamente che tecnicamente e questi progressi ci fanno ben sperare".

La Pallavolo Futura sarà, invece, impegnata domani sera alle ore 20.30 sulla palestra Se.Di di Genova Quarto contro l’Acli Santa Sabina. "Questa settimana, a causa dell’allerta meteo, le ragazze non sono riuscite ad allenarsi con la solita continuità – spiega il dirigente Pascucci – ma nonostante queste difficoltà proveranno a cercare conferme nella prima delle due trasferte consecutive che il calendario offrirà. Le nostre avversarie, neopromosse in serie C, si sono rinforzate con cinque nuovi innesti e puntano alla salvezza".

Ilaria Gallione