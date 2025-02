Serie c femminile. Pallavolo Follonica dovrà vedersela contro l’Agliana. Al PalaGolfo l’unico obiettivo da perseguire è vincere

VOLLEY

Far rispettare il pronostico e uscire dalla crisi. Oggi alle 18, per la diciottesima giornata di serie C femminile, la Pallavolo Follonica ospita al PalaGolfo il Volley Agliana: è l’occasione per la formazione di Giuseppe D’Auge di tornare a fare punti dopo i troppi alti e bassi dell’ultimo periodo. La Pallavolo Follonica deve uscire da una situazione scomoda e battere la Volley Aglianese che attualmente occupa la terzultima posizione in classifica con 14 punti.

Follonichesi sicuramente più forti, sia tecnicamente che fisicamente, ma servirà dimostrarlo sul campo. Dopo cinque turni senza vittoria si può parlare di crisi in casa Follonica, con il nono posto e i 21 punti che vanno smossi per evitare di scivolare in una situazione di classifica meno tranquilla.

Le ragazze di D’Auge proveranno a reagire, per questo vincere è l’unico obiettivo di oggi.