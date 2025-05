Serie C femminile: Pescia e Aglianese in lotta per promozione e salvezza

Tutto all’ultimo tuffo. Neppure il più fantasioso degli sceneggiatori avrebbe potuto scrivere il copione del film sul girone B del campionato di serie C femminile. Perché dopo i risultati della penultima giornata della regular season tutto (o quasi) è ancora in gioco, in alto e in basso. E sabato prossimo le squadre pistoiesi saranno protagoniste sia nella corsa-promozione, la Pallavolo Delfino Pescia, sia in quella per la salvezza, il Volley Aglianese e il Progetto Volley Bottegone. Basti pensare che l’attuale classifica recita al vertice Livorno 68, Porcari 67 e Pescia 66 (le prime due andranno ai playoff per la promozione nel torneo nazionale di serie B2) e nelle zone paludose Aglianese 25, Bottegone 24, Migliarino 23 (Donoratico, ultimo a 13, è retrocesso in serie D; se Grosseto arriva quint’ultimo e si salva e Agliana vince, Agliana si salva direttamente; se Grosseto giunge quart’ultimo e retrocede, anche vincendo Agliana, o comunque la quart’ultima di C, disputerà i playout).

Nel ventinovesimo e penultimo turno, Pescia ha strapazzato Bottegone tra le mura amiche: 3-0 (25-17, 25-17, 25-16 i parziali). Il Montebianco Pieve a Nievole si è arreso, 3-1 (25-20, 25-19, 23-25, 25-14), in casa dell’Oasilido Infinity Volley, restando al quarto posto della graduatoria con 46 punti. Il Blu Volley Quarrata ha violato il campo di Cascina con il punteggio di 3-2 (25-19, 25-19, 23-25, 18-25, 15-12) ed è nono a quota 40. Infine, l’Aglianese ha perso 3-0 (25-14, 25-16, 25-15) a Porcari.

"È andata come sarebbe dovuta andare anche nella partita di andata (ko per 3-0, ndr): netti i valori in campo e il punteggio lo rispecchia – le parole della direttrice sportiva di Pescia, Valentina Maltagliati –. Le nostre hanno giocato in modo sufficiente per portare a casa i 3 punti, il resto l’ha fatto l’avversario. I playoff? Vedo poco probabile un risultato ‘strano’ da parte di Livorno e Porcari. Certo, noi ci siamo messi d’impegno per far sì che fosse tutto ancora in gioco, soccombendo nettamente a Porcari".

"Mantenere il ritmo di Pescia era impossibile – osservano da Bottegone –. Sabato prossimo cercheremo di vincere con Donoratico aspettando notizie a noi favorevoli da Aglianese – Oasilido".

"Vittoria strameritata – esultano da casa quarratina – forse una delle migliori gare stagionali". Agliana alle prese con l’ennesimo infortunio: già senza Forasassi, Varani, Berti e Bora, ha accusato un guaio muscolare anche il libero Randazzo.

Gianluca Barni