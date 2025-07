Serie c. I gironi dei sestetti maremmani. Nel femminile un solo derby

Resi noti i nuovi gironi di serie C, sia femminile che maschile. In campo femminile, sono stati pubblicati i gironi del campionato regionale: l’Invicta è stata inserita nel raggruppamento A, mentre Pallavolo Grosseto e Pallavolo Follonica in quello B. Non ci saranno dunque i derby fra tutte e tre le squadre maremmane.

I gironi di serie C sono due composti di 14 squadre. L’Invicta sarà con Chianti Volley, Cerretese Pallavolo, Folgore San Miniato, Olimpia Poliri Volley, Blu Volley Quarrata, Cus Siena, Polisportiva Oratorio Oasi, Firenze Ovest Pallavolo, Volley Pontremoli, Pallavolo Fucecchio, Pallavolo Delfino Pescia, Euripoli Volley.

Nel girone B, invece, sono state inserite Pallavolo Grosseto, Valdarninsieme, Calenzano Volley, Progetto Volley Bottegone, Polisportiva La Bulletta, Pallavolo Casciavola, Valdarninsieme Asd, Pallavolo Follonica, Pietro Larghi Volley, Pallavolo Cascina, Unione Sportiva Sales, Misericordia Pieve a Nievole, Volley Club Le Signe, Porcari Volley. Inoltre la Fipav regionale ha pubblicato i gironi del campionato maschile 2025/ 2026.

L’Invicta giocherà contro Firenze Volley, Volley Cecina, Volley Prato, Cortona Volley, Volley Fucecchio, Firenze Ovest Pallavolo, Polisportiva Remo Masi, Colle Volley, Folgore San Miniato, Firenze Volley, Vvf Tomei Livorno, Torretta Volley Livorno, Turris Pisa Pallavolo, Pallavolo Cascina e Migliarino Volley.