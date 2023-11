Serie C. La Axore Macerata ai quarti di Coppa

La Axore Macerata batte 3-0 la Travaglini Pallavolo Ascoli e dopo il successo dell’andata strappa il pass per i quarti di Coppa Marche, il passaggio del turno è un buon segnale anche per il campionato di serie C con i maceratesi di scena sabato ad Appignano per il sesto turno. "Siamo contenti – spiega coach Matteo Cacchiarelli – per come siamo riusciti a ottenere il passaggio del turno. La partita decisiva è stata quella dell’andata, ma in questa di ritorno siamo stati bravi a far sembrare facile una partita insidiosa". Il tecnico spiega cosa gli è piaciuto. "L’approccio, l’attenzione tattica e la determinazione mostrata dai giocatori per tutta la partita. Anche nel terzo set, quando sono entrati chi per ora ha trovato meno spazio ma che si allena sodo. C’è stata tanta partecipazione da parte di tutti nel festeggiare i punti e le giocate. La direzione è quella giusta, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare ad essere pronti per ogni sfida che ci aspetta".