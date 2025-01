Serie C. Line Office in campo oggi con Offida

Le ragazze della Line Office Polbottega, serie C, hanno avuto poco tempo per preparare la sfida che le attende in casa contro Ciù Ciù di Offida oggi alle 18. Le avversarie di turno vengono da una sconfitta contro la Virtus, ma anche da una vittoria contro Acqualagna. La formazione ospite occupa sì la parte bassa della classifica, ma nel suo organico ci sono atlete di esperienza. "Nella fase di andata – interviene il tecnico della PolBottega Laura Renda – abbiamo faticato molto, avremo di fronte una squadra che conosciamo bene e che non va affrontata con leggerezza, come del resto nessun’altra fino ad ora". Adesso la parola va lasciata al campo, alla palestra Francesca Ricci. "Le ragazze devono prendere coscienza del loro valore", chiude Renda. b. t.