Serie c maschile. Barbarossa, la stagione in una gara

L’Invicta Barbarossa si gioca la permanenza in serie C con una finale da dentro o fuori. Oggi alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto i ragazzi di coach Enrico Ferrari sfideranno il Volley Arezzo. Decima giornata dei playout con le due formazioni separate da due punti in classifica. Graduatoria che non permette distrazioni a nessuna delle due in piena lotta per salvarsi. I grossetani sono sesti con 24 punti, contro i 22 e la settima posizione della formazione ospite. L’ultima gara giocata dai ragazzi di coach Ferrari in casa della Polisportiva Remo Masi di Rufina ha lasciato l’amaro in bocca e una sconfitta che ha rovinato i piani salvezza. Ai grossetani potrebbe bastare anche un punto per certificare la salvezza in serie C, sempre che dagli altri campi arrivino risultati positivi. Meglio non fare calcoli, quindi. Fondamentale l’approccio alla partita, cosa che nell’ultima partita è mancata alla squadra di Ferrari, apparsa distratta e poco concentrata nei momenti decisivi.