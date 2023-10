Serie C MASCHILE. Colombiera d’assalto con l’Admo Lavagna

Il Volley Colombiera Sarzana Project è deciso a cominciare al meglio il proprio cammino nel campionato di pallavolo maschile serie C. Nella prima gara della stagione, in programma questa sera alle 21 (palestra delle scuole medie di Ameglia), i ragazzi allenati da Riccardo Giannini e da Emilio Carli ospiteranno sulla palestra di Ameglia il quotato Admo Lavagna. "Sarà una partita difficile – ammette il direttore tecnico Claudio Carli - contro una formazione che si presenta ai nastri di partenza come una delle favorite alla vittoria finale. I nostri ragazzi sono comunque abituati a questi tipi di gare e come sempre daranno il massimo". Piazza e Sabato saranno gli arbitri dell’incontro. A completare il quadro della giornata d’esordio saranno le partite Albisola-Chiavari, Cus Genova -Sabazia EcoSavona, Imperia- Volley Finale, Savona-Sant’Antonio.