Serie c maschile. I grossetani aspettano il Cascina

L’Invicta si prepara agli spareggi salvezza. Ultima partita della stagione regolare per l’Invicta di serie C maschile. Oggi alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto la giovane formazione di Enrico Ferrari ospita la Pallavolo Cascina per chiudere la prima fase della manifestazione e poi concentrarsi sui playout salvezza. Infatti la formula di quest’anno del torneo prevede che le ultime della classifica si affronteranno con altre formazioni di altri gironi per la permanenza in categoria. Grossetani che da settimane oramai erano consapevoli di dover giocare gli spareggi salvezza e che hanno provato a fare punti per avere un miglior posizionamento. Stasera la sfida contro Cascina che è quinta in classifica e che venderà cara la pelle in quanto una vittoria gli permetterebbe di tenere a distanza Migliarino. Sarà quindi una partita come sempre difficile per i grossetani, essendo una rosa molto giovane, ma che dovrà servire soprattutto per prepararsi mentalmente e fisicamente per le sfide salvezza delle prossime settimane.