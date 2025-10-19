Serie c maschile. Invicta in trasferta con la Turris. Gara con molte incognite

La vittoria all’esordio ha dato entusiasmo in casa Invicta. Ma oggi ci sarà da ripetersi: per la seconda giornata di serie C maschile oggi alle 18 i ragazzi di coach Enrico Ferrari saranno sul campo del Turris Pisa.

"Sapevo che quella contro Migliarino sarebbe stata una gara difficile, ma speraco che i ragazzi rispondessero così bene sul campo – ha detto Ferrari alla vigilia della sfida con la Turris Pisa ripensando al successo dell’esordio –. Avevo visto che in allenamento la squadra stava crescendo, ma un conto è l’allenamento e un conto è la partita. Così però hanno fatto. Siamo stati concreti".

Oggi i giovani grossetani se la vedranno contro una formazione esperta. I ragazzi di sicuro vogliono dimostrare che il successo nei confronti di Migliarino non è arrivato per caso, ma è il frutto di un lavoro che parte da lontano e che sperano possa continuare anche in quello attuale.

"Non sarà facile ripetersi, ma la mia squadra ha fiducia in se stessa ed è carica al punto giusto per giocare contro i pisani – ha aggiunto Ferrari – Non conosciamo benissimo Turris Pisa, perché non abbiamo visionato la prima di campionato, ma ci basiamo sulla stagione passata. Le indicazioni, però, restano poche. Hanno cambiato qualcosa e posso dire che è sicuramente una squadra più esperta della nostra. Loro hanno un palleggiatore che ha fatto per tanti anni la serie B, giocano in queste categorie da tanto".

"Vengono da una sconfitta all’esordio – conclude il coach maremmano –, quindi sarà difficile. Sia per il campo, sia perché loro vorranno rifarsi di fronte al proprio pubblico".