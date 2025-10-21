Serie C maschile. Invicta, sconfitta con grande onore

Troppa Turris Pisa per i giovani dell’Invicta. Nella seconda giornata del campionato di serie C maschile la formazione di Enrico Ferrari ha perso 3-0 in casa dei pisani, ma vendendo cara la pelle: 25-17, 27-25, 25-23 questi i parziali a dimostrazione dell’impegno dei grossetani.

Invicta che ha giocato sotto tono solo il primo set, pagando un po’ l’approccio sbagliato e la pressione avversaria, ma nei due set restanti ha giocato al pari dei pisani, andando anche vicina a prendersi un set.

"Abbiamo iniziato la partita facendo troppi errori in attacco e in ricezione – ha detto Ferrari a fine incontro –, pur lottando con gli avversari, che non ci hanno concesso niente. A partire dal secondo abbiamo corretto la ricezione e in attacco siamo stati meno fallosi. La frazione è stata decisa dagli episodi, quando in vantaggio per 25-24, abbiamo subìto il nastro. Stessa cosa nel terzo set, con la palla che finisce sulla riga, invece di andare fuori. Un risultato troppo pesante per la mia squadra. I ragazzi si stanno esprimendo bene. C’è mancato solo il risultato, ma non sono scontento per come abbiamo giocato".

Nel primo set la Turris Pisa è partita subito forte, creando un mini divario che poi è aumentato punto dopo punto, chiudendo la prima frazione senza lasciare niente all’Invicta. Nel secondo set la sfida prosegue sui binari dell’equilibrio fino al vantaggio 15-13 dei grossetani: i due sestetti vanno avanti punto a punto fino ai vantaggi, ma l’attacco dei pisani e una difesa persa dai maremmani permette ai padroni di casa di conquistare anche il secondo set. Nel terzo l’Invicta prova a partire forte, la sfida resta in equilibrio da 6 pari a 11 pari: poi la formazione di Ferrari cede e lascia andare via Pisa, pur riuscendo a rientrare in partita fino a meno due punti. Ma nel finale la Turris chiude i conti e vince anche il terzo set.