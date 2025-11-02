Serie c maschile. L’Invicta va a Colle Val d’Elsa. Ferrari: "Turno pieno di insidie»

Trasferta a Colle val d’Elsa per l’Invicta di serie C. Oggi alle 20, per il posticipo della quarta giornata di serie C maschile, i ragazzi di Enrico Ferrari (nella foto) faranno visita al Colle Volley per provare il colpo esterno. Due vittorie ed un ko finora per i grossetani che piano piano vogliono togliersi grandi soddisfazioni. In campo due formazioni molto vicine in classifica, visto come l’Invicta finora ha collezionato sei punti mentre i senesi inseguono a quota cinque. La classifica dei due sestetti non mostra grandi differenze con la sesta posizione dei grossetani e la settima della squadra avversaria.

Ferrari però dovrà fare i conti con molti problemi di formazioni: infatti la sua squadra dà una mano alla serie B maschile e fornisce giocatori anche per l’under 17, quindi i ragazzi a disposizione avranno sulle gambe già un incontro del giorno prima.

"Sono soddisfatto di come abbiamo iniziato il campionato e dell’atteggiamento della squadra – ha parlato alla vigilia della gara il tecnico grossetano Enrico Ferrari –. La mia squadra non molla mai anche nei momenti difficili. Abbiamo una formazione giovane e questo campionato sarà utile anche per far crescere ulteriormente i ragazzi. Sarà un fine settimana impegnativo per noi. Alcuni dei miei ragazzi sono convocati con la serie B a Santa Croce. Altri scenderanno in campo sempre ancora a Santa Croce con l’under 17 e poi dovranno giocare con noi. Vediamo come staranno fisicamente. Colle è una squadra che gioca bene, come tante altre formazioni del nostro girone. Non ci sono squadre materasso e anche la trasferta di Colle non sarà facile".