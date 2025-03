Serie c maschile. Playout, debutto convincente. Maremmani senza macchia

Iniziano nel migliore dei modi i playout per l’Invicta nel campionato di serie C maschile. La formazione di Enrico Ferrari ha iniziato alla grande vincendo 3-0 in casa (25-22, 25-22, 25-23) con il Sales Volley Firenze.

L’esordio di Sonia Feltri sulla panchina dei grossetani (chiamata a sostituire il coach assente per motivi personali) è stato più che positivo. La sfida era di fondamentale importanza, ed esordire con una vittoria è stato quindi molto importante. La formula prevede che le squadre si portino dietro i punti conquistati in campionato, per cui i grossetani al momento occupano la settima posizione con tredici punti, contro i 29 del Migliarino Volley al comando del girone.

La formazione grossetana è stata brava, perché pur con diverse defezioni ha conquistato l’intera posta in palio. Mancavano all’appello Cognata, fuori uso per la febbre, Camarri per l’infortunio al dito della mano, Lazzeretti convocato con la squadra di serie B).

Feltri ha schierato Ferrari in regia e Massetti opposto, Cericola e Lorenzini di banda, centrali Terrosi e Corridori. Libero Gigi. L’Invicta quindi ha approcciato molto bene la partita, ricevendo e murando nel modo giusto, interpretando la gara nel modo migliore rimanendo concentrata dall’inizio alla fine. Fondamentale l’aspetto mentale, soprattutto quando si è trattato di giocare i punti decisivi di ogni frazione.