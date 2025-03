Serie c. Pallavolo Follonica in forma. Il Donoratico è liquidato

La Pallavolo Follonica travolge il Donoratico Volley e conquista la terza vittoria consecutiva nella ventunesima giornata di serie C femminile. Secondo successo casalingo di fila per le ragazze di Giuseppe D’Auge che si sono messe alle spalle la crisi di inizio anno, dominando il Donoratico 3-0 (25-17, 25-16, 25-7). Vittoria doveva essere alla vigilia e vittoria è stata con le biancoblù brave a far rispettare il pronostico evitando cali di tensione. Contro il fanalino di coda del torneo serviva solamente vincere, evitando di perdere punti per strada. Le ragazze del golfo travolgono la squadra ospite, apparsa inferiore tecnicamente in tutti i fondamentali. Lo dimostrano i punteggi dei tre parziali e la durata della gara, conclusa dopo circa un’ora e un quarto di gioco. Le ragazze di coach D’Auge hanno giocato in fiducia, non trovando grande resistenza dall’altro lato della rete. Nel primo set dopo l’allungo sul 10-5 la sfida si è incanalata sui giusti binari. Poi nel secondo e terzo set la resistenza di Donoratico è calata punto dopo punto fino alla vittoria finale della squadra di Follonica. Pallavolo Follonica che con questi punti sale a quota 31 col settimo posto in classifica, con la graduatoria che è tornata a sorridere, mettendo il team di D’Auge in una situazione di comodità rispetto alla zona calda della classifica.