Serie C. Pallavolo Grosseto. Presentazione al Savoia

"Mi auguro che possiate tornare con buone notizie". Questo l’auguro che ha riservato il comandante del Savoia Cavalleria, il colonnello Giandomenico Di Spirito, al capitano della Pallavolo Grosseto al termine della presentazione della squadra all’interno della caserma del Reggimento che nella giornate del 12 ottobre vedrà le porte aperte alla cittadinanza per le giornate Fai. "Il nostro motto è Savoye bonnes novelles, come i militari di cavalleria siamo impiegati come assetto di ricognizione e ricollegamento per riportare dati informativi e siamo messaggeri di buone notizie. Quindi spero possiate portarci belle notizie come risultati importanti. Siamo stati bene lieti di aprire la nostra guarnigione alla popolazione, siamo una realtà viva nel territorio maremmano. Il mondo militare è vicino allo sport, essere in forma non è solo portamento e decoro ma, per noi, fa parte del funzionamento per le operazioni che facciamo, apparteniamo alla Brigata paracadutisti Folgore e il lancio dal paracadute ha bisogno non solo di tecnica per effettuarlo ma anche di preparazione fisica. All’interno del nostro glorioso Reggimento ci sono numerose medaglie che attestano risultati importanti nello sport da parte dei nostri militari dell’Esercito. Lo sport è parte integrante della nostra formazione, mantenersi in forma non fa altro che tutelare il nostro lavoro e la nostra persona".

"Il clima è buono – afferma il presidente della Pallavolo Grosseto, Riccardo Tinacci –, è una squadra preparata. Siamo retrocessi, siamo in serie C, ma questo sarà il nostro anno di rinascita e rilancio. Fare gruppo è quella spinta che l’anno scorso ci è mancata. Abbiamo 81 nuovi iscritti, non vediamo l’ora di crescere nuove atlete".

La squadra è composta da Sara Gambelli, Martina Rossi, Emma Rossi, Sofia Luschi, Ilaria Fallani, Matilde Petrucci, Sara D’Erasmo, Anna Raulli, Caterina Martini, Alina Herasymenko, Carlotta Bosi e Jolye Tocci. Le ragazze sono coordinate da Elisabetta Alberti che ne è l’allenatrice.

Maria Vittoria Gaviano