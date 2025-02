Serie c volley. Club Arezzo strappa la vittoria a Colle

Il Club Arezzo Channel si aggiudica al quinto set lo scontro al vertice con Colle volley ed inanella così la nona vittoria consecutiva. È subito una lotta punto a punto, un braccio di ferro che si risolve, nel primo set, ai vantaggi dove gli aretini di coach Morelli chiudono per 23-25. Nella seconda frazione i padroni di casa partono fort e qualcosa si inceppa nella metà campo aretina: gli uomini di Calosi grazie ad una prestazione impeccabile degli attaccanti, si aggiudicano nettamente il set per 25-15. Nel terzo ancora una lotta punto a punto: i senesi provano l’allungo ma gli aretini non ci stanno e con un sussulto di coraggio di Scarpato e Ricci chiudono 27-29. Quarto parziale sembra una fotocopia del secondo, gli ospiti non riescono a mantenere un buon livello di gioco e i senesi chiudono con un netto 25-16. Tie break vietato ai deboli di cuore. Sul finale una grande difesa di Nandesi permette a Conti di "incartare" la palla della vittoria che fissa il punteggio sul 12-15 e fa esplodere la curva Nero Amaranto.

G.P.