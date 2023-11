Serie D. Bottegone sfida Buggiano

Quinta giornata d’andata del torneo di D femminile, prima di D maschile. In D donne girone B, domani sabato 4 novembre in campo, dalle 18 alla palestra Martin Luther King di Bottegone, il Progetto Volley di Michele Barbiero, quarto con 10 punti, e l’AM Flora Buggiano di Luca Barboni, undicesima a quota 3; nel girone C, dopodomani domenica 5, dalle 18 a Grosseto, è in programma l’incontro fra Giorgio Peri, settimo a 7, e seconda squadra del Volley Aglianese, quattordicesima e ultima a 0. In D uomini girone B ha anticipato la prima ieri sera, a Grosseto contro l’Invicta Volleyball Emini Costruzioni, la Pallavolo Delfino Pescia. Rientro importante tra file di Bottegone: la centrale Alessandra Bianchini sarà finalmente della partita. Dopo essersi sbloccata con il fanalino di coda Colle Val d’Elsa, l’AM Flora tenterà il colpaccio: le numerose giovani promesse borghigiane desiderano mettersi in evidenza al cospetto di avversarie ben più esperte (tra le quali anche l’ex Sara Spadoni). Oltre a ulteriori progressi, cerca qualche punticino pure il Volley Aglianese del duo Luca Lazzarini e Claudio Donnini: certo, il calendario sin qui non ha dato una mano, ma le giovani atlete hanno capito che si può osare. In forse Kolaj. G.B.