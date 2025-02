Serie D. Crocevia per Fenice. Buggiano e Mazzoni

Qui si fa il campionato. Con questa consapevolezza, Lavachiara Buggiano e Pistoia Volley La Fenice in D donne e Zona Mazzoni in D uomini si apprestano a vivere rispettivamente il quinto e terzo turno del girone di ritorno. Tutte in campo domani sabato 1° marzo e tutte a partire dalle 21: Buggiano a Cerreto Guidi con la Cerretese, Pistoia a Carmignano contro il Punto Sport Volley Poggio a Caiano, i Vigili del fuoco a San Miniato Basso contro la Folgore capolista. Ci si gioca tanto, se non tutto (come nel caso dei pompieri). "Andiamo a far visita alla prima, sin qui imbattuta, che ha sinora perso solo 3 punti in stagione, 1 contro di noi e 2 al cospetto di Calenzano, all’andata e al ritorno – fanno sapere dall’entourage borghigiano –. Sulla carta, è un confronto proibitivo, ma le giocatrici e l’allenatore Sassi vogliono fare una buona prestazione". Diversi problemi alla Fenice: due atlete in gita scolastica, Spampani febbricitante.