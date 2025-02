Serie d femminile. "Consani», arriva il Castelfranco

Torna in campo la serie D femminile di volley. E lo fa con l’anticipo di oggi alle 21 con la Pallavolo Grosseto Luca Consani che ospita al PalaAzzurri la Zuma Pallavolo Castelfranco. Ospiti che sono al quart’ultimo posto, ma con 19 punti e che rappresentano senza dubbio un’avversaria tosta.

In ottica futura intanto la Pallavolo Grosseto ha annunciato le protagoniste del camp estivo 2025. Sarà Cristina Zecchi ad aprire il Master Camp 2025. Cristina Zecchi è la Selezionatrice Regionale Toscana, docente federale per la formazione di allenatori di indoor, beach volley e sitting volley, preparatrice atletica fitness, sport agonistico e collaboratrice federale di Mencarelli per i processi selettivi e docente esterno con incarico nei licei sportivi e facoltà di Scienze motorie. Sarà presente il 23 e il 24 giugno.

L’altra conferma è quella di Sabrina Bertini, selezionatrice femminile per il Basso Tirreno e sarà presente nella seconda settimana dal 30 giugno al 2 luglio. Per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 351.721 9475.