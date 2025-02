Serie d femminile. "Consani», bene la grinta. Sconfitta a testa alta

Sconfitta per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani", superata nel diciassettesimo turno di serie D femminile per 3-0 sul campo del Jenco Viareggio: 25-20, 25-21, 25-19. Nonostante il ko, la giovanissima formazione guidata da Rossano Rossi si è battuta con coraggio, giocando a viso aperto contro la formazione viareggina, decisamente più forte sia fisicamente che tecnicamente. Purtroppo non è bastato l’impegno alla formazione grossetana che ha comunque tenuto la testa alta per tutto l’incontro, non dandosi mai per spacciata. La squadra maremmana ancora una volta ha mostrato ottimi segnali di miglioramento a livello tecnico.

Partenza negativa delle grossetane nel primo set, prima di rimettersi in carreggiata e, pur partendo da meno sette, riescono a trovare il dodici pari. La formazione di Viareggio però alza il ritmo ed allunga nuovamente chiudendo il primo set 25-20. Decisamente più combattuta la seconda frazione con le due avversarie che hanno lottato punto a punto, finché Jenco non riesce ad allungare quel poco che basta per prendere la testa del set. Stesso copione anche nell’ultima parte di gara, con le ragazze grossetane che cercano di rimanere in partita senza successo. Nonostante l’ennesimo ko però la squadra ha lottato, ricucendo lo svantaggio iniziale e rientrando in partita in ogni set. Qualche errore come sempre, ma si tratta pur sempre di una squadra composta da under 16.