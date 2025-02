Serie d femminile. "Consani», buona gara ma senza punti

Sconfitta per 3-0 per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. Le biancorosse, impegnate nel quindicesimo turno di serie D, hanno perso sul campo del Vp Volley Pietrasanta 25-19, 25-15, 25-19. Era uno scontro salvezza per le grossetane che, però, non hanno avuto la forza di contrastare le padrone di casa.

Le giovani biancorosse, pur molto migliorate sul piano dell’impegno, non hanno sfruttato questa occasione che poteva portare i primi punti della stagione a Grosseto. La sfida è stata abbastanza equilibrata con le versiliesi che però hanno avuto maggiore voglia di vincere e hanno giocato con maggiore qualità. La Pallavolo Grosseto ha provato a giocare al pari delle avversarie, che però si sono dimostrate meglio organizzate tecnicamente e a livello di gioco. Una buona gara nonostante l’ennesima sconfitta, con le grossetane che hanno giocato meglio rispetto alle ultime prestazioni. La formazione è stata ruotata molto in corso di partita perché le altlete poi hanno dovuto giocare anche con l’under 16.