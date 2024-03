Serie D femminile. "Giorgio Peri e Carmania» ko. Lupi Santa Croce vince 3-0

Continua il momento negativo per la formazione di serie D femminile della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania. La formazione allenata da Francesco Alpini ha ceduto 3-0 (22-25, 13-25, 15-25) in casa contro Lupi Santa Croce. Disfatta casalinga per il team biancorosso che ha retto praticamente solo il primo set, per poi perdere ogni riferimento nei due seguenti. Una sconfitta netta e pesante che amplifica ancora di più la crisi delle maremmane reduci da cinque sconfitte di fila. Solo il primo set è stato giocato in equilibrio, con le grossetane che erano riuscite anche a portarsi avanti sul 21-20, prima di essere riprese sul 22 pari; da lì poi il break decisivo delle ospiti che hanno portato a casa il primo set. Nel secondo parziale dopo un buon inizio le ragazze di Alpini si sono disunite, non riuscendo ad andare oltre i 13 punti. Stesso discorso anche nel terzo set. Poca concentrazione, poca determinazione per le grossetane che non possono fare neanche troppo affidamento su Zanelli limitata da alcuni problemi fisici. Ora la squadra dovrà guardarsi le spalle per evitare di venire risucchiata nella zona calda della classifica.