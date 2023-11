Serie D femminile, il "Giorgio Peri e Carmania" cede il passo a un più forte Vbc Calci

Ancora un passo falso per la Pallavolo Grosseto "Giorgio Peri e Carmania" nel campionato di serie D femminile. Le ragazze di Alpini (nella foto) hanno 3-1 (25-21, 21-25, 25-15, 25-17) sul campo del Vbc Calci. Le pisane si sono dimostrate più compatte. La Pallavolo Grosseto ha lottato per due set, i primi due, per poi perdere sempre contatto con le pisane che hanno avuto vita facile nel terzo e quarto set. Nel primo set la sfida è stata abbastanza equilibrata, col successo delle padrone di casa 25-21. Poi il Calci ha messo a segno un mini break decisivo per allungare e chiudere in vantaggio. Nel secondo set successo grossetano, per merito di una Pallavolo Grosseto che sembrava aver trovato le giuste contromosse al Calci. Il gioco delle grossetane è stato fluido, con le ospiti che hanno tenuto in mano il pallino del gioco. E’ stato però un fuoco di paglia, visto che, dopo aver lottato a lungo per metà incontro, la squadra di Alpini è crollata improvvisamente dimostrandosi troppo fragile a livello caratteriale e di temperamento.