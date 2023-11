Serie d femminile. Il "Giorgio Peri» riceve la visita dell’Oasi Viareggio

Ottava giornata nel girone C di serie D regionale femminile per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania che prova a rialzare la testa dopo un periodo tutt’altro che positivo. Reduce da due sconfitte di fila, la formazione di Francesco Alpini oggi alle 18 al PalAzzurri d’Italia ospita l’Oasi Volley Viareggio. Scontro tra pari punti, visto come le due formazioni sono appaiate a quota 8. Grossetane che hanno vinto 2 partite e perse 4, ma di queste sconfitte due sono arrivate per 3-2 conquistando un punto ciascuna. L’umore non è dei migliori comunque visto come le grossetane non vincono dal 22 ottobre, poi ci sono state solo sconfitte ed il rinvio causa maltempo.